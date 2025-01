Salva-vidas de rodeio: conheça profissão dos gêmeos João Gabriel e João Pedro, na pipoca do BBB 25

A- A+

A estreia do "Big Brother Brasil 25" na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, promete surpreender com a competição em duplas. Entre os anônimos do grupo Pipoca, estão os gêmeos goianos João Gabriel e João Pedro, que prometem chamar atenção não apenas por serem idênticos, mas também por exercerem uma profissão pouco conhecida: salva-vidas de rodeio. Os "anjos da arena", como também são chamados, arriscam suas vidas diariamente para garantir a segurança dos peões nas montarias em touro.

A participação no BBB 25 promete dar visibilidade à profissão, que muitas vezes é pouco conhecida fora do universo country. Em suas redes sociais, os dois compartilham momentos do dia a dia no interior e suas experiências como salva-vidas de rodeio.

O que faz um salva-vidas de rodeio?

Também conhecidos como “anjos da arena” ou “bullfighters”, os salva-vidas de rodeio têm a tarefa de garantir a segurança dos peões durante as montarias. Quando o competidor é derrubado ou completa os oito segundos no lombo do touro, esses profissionais entram em ação para distrair o animal e proteger o peão de possíveis ataques.

Com touros que chegam a pesar uma tonelada, a habilidade, agilidade e coragem desses profissionais são colocadas à prova em cada evento. Eles se posicionam estrategicamente na arena, muitas vezes arriscando a própria integridade física, para garantir que o atleta saia ileso. Fraturas, escoriações e até chifradas fazem parte da rotina de trabalho desses corajosos.

A função de salva-vidas de rodeio tem raízes na década de 1970 no Brasil, inspirada pela modalidade de montaria em touros trazida dos Estados Unidos. Inicialmente, os salva-vidas acumulavam funções como a de palhaço de rodeio, entretendo o público entre as competições.

No entanto, com o crescimento e a profissionalização dos eventos, a necessidade de um papel exclusivo para garantir a segurança dos peões ficou evidente. Assim, nasceu oficialmente a profissão de salva-vidas de rodeio.

Hoje, esses profissionais são indispensáveis nas arenas e trabalham em duplas ou trios para maior eficiência e segurança. Em competições internacionais, como as organizadas pela Professional Bull Riders (PBR), a atuação dos salva-vidas é reconhecida como parte essencial do espetáculo.

