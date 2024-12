Repórter no Prêmio Multishow, Samanta Alves sonhava com cargo de delegada e já foi detida

A- A+

Repórter que chamou atenção com perguntas bem-humoradas e, por vezes, constrangedoras direcionadas a convidados famosos nos bastidores do Prêmio Multishow, na última terça-feira (3), Samanta Alves é conhecidíssima entre parte do público jovem nas redes sociais.

A carioca de 23 anos, nascida e criada no bairro de Madureira, despontou na internet em 2018, após gravar vídeos em que dançava passinho em pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Pouco tempo depois, ela criou, em seu canal no YouTube, o programa "Na galera" — em que entrevistava pessoas anônimas em eventos populares, sobretudo em partidas do Botafogo, seu time desde a infância — e se transformou num fenômeno digital.

A jovem cursava o oitavo período do curso de Direito quando estourou na internet. Filha de um professor de História, ela sonhava prestar concurso para ocupar o cargo de delegada na Polícia Federal.

Até que... Largou a graduação para viver como influenciadora digital.

Elogiada por figuras como Marcelo Adnet e Felipe Neto, ela hoje integra o casting da agência Skip, fundada pelo humorista Diogo Defante e especializada na gestão de carreira de produtores de conteúdo digitais.

A marca registrada da influenciadora digital é o jeitão despachado com o qual entrevista as pessoas — de anônimos a celebridades.

No Prêmio Multishow, por exemplo, viralizou a rápida entrevista que ela fez com Anitta, grande homenageada da noite.

"Deixa eu te falar... Voltou pra cá, para o Prêmio Multishow, depois de tantos anos. Tem alguma novidade aí para a galera?", perguntou ela.

Na conversa que teve com Diogo Nogueira, depois de ouvir que ele não estava concorrendo a nenhum prêmio, a repórter falou, arrancando gargalhada do cantor:

"Hmmm, podia ter feito melhor neste ano, né?". Diante da ginasta Flávia Saraiva, ela chamou o cantor MC Cabelinho para perguntar se ambos há haviam tido algum affair, como apontam rumores nas redes sociais. Os dois ficaram sem graça.

A falta de pudor sustentada por Samanta pôde ser vista antes nas coberturas que ela realizou em Paris, cobrir a Olimpíada de 2024; no lançamento de "Deadpool & Wolverine", numa conversa com o elenco estrangeiro; no show de Madonna, em Copacabana; no carnaval carioca...

Chamada como "Defante de saias" por seguir um estilo parecido ao humorista — a quem ela tem como referência, junto a nomes como Tatá Werneck, Fábio Porchat, Marcelo Adnet e Bento Ribeiro —, Samanta Alves já foi detida por policiais militares do Rio de Janeiro enquanto realizava um de seus vídeos.

Em 2023, ela acompanhava os arredores do Engenhão, antes de uma partida do Botafogo, quando colocou um saco de gelo na caçamba de uma camionete policial.

Na ocasião, ela detida pelas autoridades. "Sim, deu merda. Nós da edição ainda nos perguntamos por que ela faz isso. Está tudo bem. Ela foi detida, mas liberada quando começou a chover e o jogo iniciou", afirmou a equipe responsável pela edição dos vídeos da influenciadora digital, à época em que o caso ocorreu.

