A- A+

MÚSICA Prêmio Multishow 2024: pernambucano Amaro Freitas vence categoria de "Instrumentista do Ano" Pianista concorria com nomes como Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal, Jonathan Ferr, Pretinho da Serrinha e Rafael Castilho

O pernambucano Amaro Freitas foi um dos vencedores do Prêmio Multishow 2024. O músico deixou a cerimônia de premiação, realizada nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro, com o troféu de "Instrumentista do Ano".

"Estou muito feliz com esse momento. Poder ganhar esse prêmio fala sobre um trabalho muito duro, que envolve tudo o que a gente está tentando falar com a nossa música, que é uma música instrumental, mas que fala sobre esse Brasil profundo", afirmou o pianista durante a entrega do prêmio.

Na categoria vencida por Amaro Freitas, também concorriam Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal, Jonathan Ferr, Pretinho da Serrinha e Rafael Castilho.

O nome do pernambucano ainda figura em "Ao Teu Lado", uma das faixas de "Caju", da cantora Liniker, que recebeu o Prêmio Multishow de "Álbum do Ano".

Em 2024, Amaro Freitas lançou "YY", seu quarto disco. Neste ano, ele também recebeu sua priemira indicação ao Grammy Latino, na categoria "Melhor Canção em Língua Portuguesa", com a música "Esperança", composta em parceria com Criolo, Nave e Dino D'Santiago

Veja também

Transplante de sobrancelha: entenda o que é o procedimento feito por Deborah Secco