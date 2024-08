A- A+

CULTURA POPULAR Sambada de Coco da Tabajara recebe grupo Coqueiro Alto, da Paraíba Intercâmbio cultural ocorre no dia 7 de setembro, em Olinda

A Sambada de Coco da Tabajara recebe, no dia 7 de setembro, a partir das 19h, o grupo de coco paraibano Coqueiro Alto. O encontro ocorre no Recanto Cultural, em Olinda.

A apresentação “Isso é Coqueiro Alto” tem apoio do edital Arte na Bagagem, iniciativa do Governo da Paraíba. Além de Pernambuco, o show já rodou por locais da Paraíba, da Bahia e do Rio de Janeiro.



Em Olinda, além da apresentação, o grupo participa de uma vivência entre os músicos paraibanos e pernambucanos, intitulada “Entre Versos e Cocos”. Com condução do Mestre Ulisses Cangaia, Felipe França, Emerson Dias e Rodolfo Dik, o intercâmbio cultural resultará na gravação de um single.

Serviço:

Sambada de Coco da Tabajara, com a apresentação “Isso é Coqueiro Alto”

No dia 7 de setembro, às 19h

No Recanto Cultural (Cidade Tabajara, em Olinda)

Entrada gratuita



