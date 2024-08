A- A+

ARTES VISUAIS ArtRio 2024: pernambucano Bruno Faria terá projeto solo na feira Um dos maiores eventos de arte da América Latina ocorre de 29 a 29 de setembro, no Rio de Janeiro

O pernambucano Bruno Faria integra o programa SOLO da ArtRio 2024, que ocorre de 26 a 29 de setembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O curador Ademar Britto selecionou 10 galerias para apresentarem na feira projetos originais de um único artista.

Bruno representará a Galeria Marilia Razuk, de São Paulo. Os participantes do programa estarão no pavilhão MAR, construído na área externa da ArtRio.

Natural do Recife, Bruno Faria ainda vive e trabalha na capital pernambucana. Seus projetos partem de investigações a contextos específicos e são apresentados em diferentes mídias, como fotografia, instalação, intervenção, escultura, publicação ou outras mídias.



As obras do pernambucano trazem questões críticas relacionadas ao espaço público, à arquitetura, e sobretudo, seu olhar sobre o mundo, por meio de pesquisas históricas. Ele possui peças em importantes coleções públicas, como Pinacoteca de São Paulo e Museu de Arte do Rio.

Uma das maiores feiras de arte da América Latina, a ArtRio chega a sua 14ª edição. Duas galerias pernambucanas participam do evento, integrando o programa Brasil Contemporâneo. São elas: a Christal Galeria e a Amparo 60.



Veja também

TELEVISÃO Patrícia Abravanel cai no choro em retorno a estúdio de TV após morte de Silvio Santos