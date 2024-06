A- A+

SÃO JOÃO 2024 São João: Camarim Expo Preta chega no Rio Mar com produção de tranças para a festa junina A iniciativa realizou mais de 300 atendimentos durante o período de pré-Carnaval deste ano

Com o São João cada vez mais próximo, as tendências da tradicional festa começam a ganhar espaço no comércio. Como a trança é um dos principais elementos nas produções juninas das pessoas, o RioMar Recife inaugurou o Camarim Expo Preta durante esse período.

A iniciativa de afroempreendedorismo ganha novas demandas no período junino, principalmente por conta da versatilidade da trança em se adequar aos diferentes tamanhos e tipos de fios de cabelo.

Funcionamento

O Camarim Expo Preta, que é uma realização dos profissionais Fran Ferreira, João Perfeito e Miqueline Batista, moradores das comunidades do Pina e Brasília Teimosa, vai funcionar durante todo o mês de junho.



Até o próximo domingo (9), ficará instalado na Vila de São João, montada no Piso L3 do shopping e a partir de segunda-feira (10), o atendimento passa a ser feito na Alameda de Serviços, no térreo, próximo à agência dos Correios.

Entre as opções de serviços estão entrelace, tranças tiara, lateral, boxeadora, nagô, tererê, entre outras, com preços a partir de R$ 15,00.



Sobre

O Camarim Expo Preta funcionou também entre janeiro e fevereiro, durante o período de pré-Carnaval, quando realizou mais de 300 atendimentos.



A iniciativa é um desdobramento da mostra Expo Preta, que reúne anualmente mais de 50 pessoas afroempreendedoras, com exposições artísticas, painéis de conteúdo, desfiles de moda e comercialização de produtos e serviços, cuja próxima edição está marcada para agosto deste ano.

