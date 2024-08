A- A+

poesia Sarau das Pretas abre agenda da Ocupação Espaço O Poste em agosto Programação segue até o final do mês de agosto, com contação de histórias e espetáculos teatrais

Com mulheridade, negritude e poesia! É assim que começa o mês de agosto no Espaço O Poste, com a sua Ocupação de 2024. Nesta sexta (9), a partir das 19h, o Sarau das Pretas trará seis poetas que potencializam a literatura negra pernambucana, com entrada gratuita para o público (ingressos já esgotados).

Participam do Sarau das Pretas: Crislaine Venceslau, poeta quilombola e mestra em Antropologia; Elke Falconiere, travesti multiartista e arte-educadora; Inaldete Pinheiro, escritora, poeta e ensaísta, fundadora do Movimento Negro Unificado em Pernambuco (MNU-PE) e do Fórum de Mulheres de Pernambuco;

Joaninha Dias, poeta periférica, artista e professora; Odailta Alves, escritora, educadora, atriz, ativista e doutoranda em Linguística; e Priscila Ferraz, poeta, escritora e artista visual periférica.

Histórias do Balacobaco

A Ocupação Espaço O Poste 2024 continua no sábado (10), às 16h, com a contação “Histórias do Balacobaco”, do grupo Tropa do Balacobaco (Arcoverde/PE).

A trupe encena a história de um pássaro que se aventura por savanas da África e descobre histórias que evocam contos e cantos tradicionais africanos, propondo o resgate da cultura negra ancestral para os pequenos.

Também com entrada gratuita para o público.

Ocupação Espaço O Poste

Incentivada pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Espaços Artísticos, a cada mês, a iniciativa movimenta a sede do Grupo O Poste, no bairro da Boa Vista, com atividades culturais diferentes, que enfocam temáticas afropindorâmicas e contemplam linguagens e públicos variados

SERVIÇO

Ocupação Espaço O Poste 2024

Sarau das Pretas

Quando: Sexta (9), a partir das 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 261, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: esgotados

“Histórias do Balacobaco”

Quando: Sábado (10), 16h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 261, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: gratuito, com retirada no Sympla

Veja também

AGENDA CULTURAL Fim de semana: Dado e Bonfá em "As Quatro Estações", Joanna e Grupo Magiluth são destaque no "findi"