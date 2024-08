A- A+

SEPARAÇÃO Selminha Sorriso expõe término com Vagner Magal; confira O ex-vocalista do grupo de pagode Clareou e a porta-bandeira da Beija-Flor estavam juntos há quase cinco anos

Vagner Magal, ex-vocalista do grupo de pagode Clareou, anunciou, por meio de uma nota emitida no seu Instagram, o fim do seu relacionamento com Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor. O cantor realizou a publicação, na última terça-feira (20), após a repercussão de um vídeo da sambista desabafando sobre a separação.

Na ocasião, Selminha aparece aos prantos expressando sua indignação e tristeza com a situação vivida nos últimos meses. Segundo Sorriso, foi muito triste o que Vagner Magal fez com ela, depois de quase cinco anos de relacionamento e dedicação.

''Infelizmente, o ser humano, alguns seres humanos, não são pessoas boas, são cruéis, são perversas, são ingratas", expressou a sambista.

Ela ainda disse: "Começou tão lindo, né? Todo mundo achava tão lindo, gente. E era lindo. Mais lindo da minha parte, infelizmente. Da parte dele, não".

Vagner Magal comunicou no seu Instagram, que a decisão foi tomada em julho deste ano pelos dois. Para o cantor, ambos teriam decidido seguir caminhos diferentes e por isso houve a separação.

"Desde o mês de julho, eu e Selminha decidimos, com muito carinho e respeito, seguir caminhos diferentes após cinco anos de uma linda história juntos", escreveu Magal na publicação.

No final da noite da última terça-feira (20), Selminha voltou para as redes sociais, explicando que está bem. O vídeo publicado anteriormente havia sido gravado no início de agosto, próximo do período do término com Vagner Magal.

