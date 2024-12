A- A+

ATOR Selton Mello diz que trocou cigarro por vício em memes: "bem mais saudável" Ator fumou durante 25 anos: "aquilo estava me fazendo mal"

Em alta diante do sucesso do filme "Ainda estou aqui", Selton Mello falou sobre um hábito que largou não faz muito tempo. Em entrevista ao podcast Podpah, o ator de 51 anos deu detalhes sobre sua batalha contra o vício do cigarro.

Selton, que fumou durante 25 anos, contou que trocou o cigarro por outro vício: memes. O relato do artista foi compartilhado pela atriz Maitê Proença em seu perfil no Instagram

"Fumei 25 anos da minha vida e parei há dois anos e pouco. Eu fumava um cigarro atrás do outro. Parei de fumar, aquilo estava me fazendo mal. Aí eu troquei o cigarro por ficar catando meme, coisa engraçada. Então, assim, nas esperas de filmagem, essas coisas, que eu ficava fumando, agora eu fico pegando (memes), bem mais saudável, né?".

