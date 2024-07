A- A+

Biah Rodrigues "Sentimento de vazio no coração", mulher de Sorocaba relata complicações após parto de gêmeos Biah Rodrigues e um dos bebês foram encaminhados à UTI logo após o nascimento

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, deu à luz aos gêmeos Angelina e Zion na última terça-feira. No entanto, por complicações no parto, ela foi separada dos filhos logo após o nascimento.

Em um relato nas redes sociais, ela contou que foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o processo e relatou a dor de precisar ficar distante dos bebês.

Em uma série de stories, a influenciadora contou como foram as horas após o parto. Ela relatou que teve um aumento anormal da pressão arterial, e por isso, precisou ficar internada. O menino Zion também foi para a UTI, pois teve um desconforto respiratório.

"Sair por um lado e ver eles saindo pelo outro foi a pior sensação da minha vida, um sentimento de vazio tomou conta do meu coração", escreveu Biah. "Eu não tinha noção dos riscos. Só pensava em quando eu ia ver novamente os meus bebês".

O reencontrou com os filhos aconteceu nesta sexta-feira.

Em uma foto com os gêmeos no colo, a mamãe celebrou a vida dos filhos e a estabilidade nos quadros de saúde de todos.

"Eu ainda estava na UTI, mas meu coração estava completo, e eu não precisava de mais nada. Eu tinha tudo que eu precisava ali", escreveu ela.

Ao postar as primeiras fotos dos bebês e com o marido nas redes sociais, Biah declarou: "A bondade e fidelidade do Senhor esteve presente conosco o tempo todo! Sejam bem-vindos, filhos da promessa, Zion e Angelina".

