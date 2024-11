Série "Cem anos de solidão" terá première em Havana

A- A+

Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, frequentemente se descrevia como um apaixonado por filmes, particularmente filmes latino-americanos.

Em vários momentos da vida, ele estudou e ensinou cinema, escreveu roteiros e ajudou a criar a Fundação do Novo Cinema Latino-Americano, em Cuba.

Então parece apropriado que, no mês que vem, o 45º Festival Internacional Anual do Novo Cinema Latino-Americano em Havana realize uma exibição antecipada dos dois primeiros episódios da esperada adaptação da Netflix para a obra mais famosa de García Márquez, "Cem Anos de Solidão".

O romancista colombiano conhecido por sua maestria no realismo mágico foi um forte apoiador de Fidel Castro e tinha laços de longa data com o festival de cinema em Havana.

Tania Delgado Fernández, diretora do festival de cinema, anunciou as exibições em uma coletiva de imprensa na semana passada.

As exibições serão realizadas em 6 de dezembro e servirão como uma "homenagem merecida" a García Márquez, que costumava ser jurado no festival e foi o presidente da Fundação do Novo Cinema Latino-Americano até sua morte em 2014, aos 87 anos.



"A ideia da fundação é forjar um cinema latino-americano unitário, reconhecendo que cada nação tem suas próprias características e cultura, mas levando em consideração os traços comuns", disse García Márquez numa entrevista ao "New York Times", em 1989. Ele usou uma analogia musical: "A distância entre o tango e a salsa é enorme, mas tudo é reconhecido como música latino-americana".

“Cem Anos de Solidão”, a saga da família Buendía na cidade fictícia de Macondo, é considerada uma obra-prima da literatura latino-americana e ajudou a empurrar García Márquez para a vanguarda do chamado Boom Latino-Americano nas décadas de 1960 e 1970.

Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982.

Um porta-voz da Netflix disse que a estreia oficial será em Bogotá, na Colômbia, alguns dias após a exibição em Havana, onde apenas dois episódios serão apresentados.

A Netflix, que está disponível em Cuba desde 2015, começará a transmitir a série em todo o mundo em 11 de dezembro.

A primeira parte da adaptação foi dirigida por Laura Mora e Alex García López, e filmada na Colômbia, o país natal de García Márquez.

É estrelado por Marleyda Soto, Claudio Cataño e Diego Vásquez. Desde que “Cem Anos de Solidão” foi publicado em 1967, o livro já vendeu cerca de 50 milhões de cópias e foi traduzido para 46 idiomas.

Os filhos de García Márquez disseram ao Times, em 2019, que seu pai havia recebido muitas ofertas ao longo dos anos para adaptar o livro para o cinema.

Segundo eles, o autor questionava que a obra não seria bem traduzida num único filme e se preocupava que a história não seria contada em espanhol.

“Nos últimos três ou quatro anos, o nível, o prestígio e o sucesso das séries minisséries cresceram muito”, disse Rodrigo García, filho do romancista, sobre a decisão de sua família de vender os direitos. “A Netflix foi uma das primeiras a provar que as pessoas estão mais dispostas do que nunca a ver séries produzidas em línguas estrangeiras com legendas. Tudo isso não parece mais ser um problema.”

Veja também

MÚSICA Show gratuito no Parque da Macaxeira reúne Elba Ramalho, Maestro Forró e Flaira Ferro