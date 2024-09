Sete suítes e 1 mil metros quadrados: conheça a antiga mansão de Virginia Fonseca, que está à venda

A- A+

Sete suítes. Vista privilegiada para a natureza. Terreno de 3300 metros quadrados com mais de mil metros quadrados de área construída. Esse luxo todo serviu de lar temporário para Virginia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe - e agora está a venda por nada menos de R$ 29 milhões.

Localizado na Aldeia do Vale, em Goiânia (GO), o imóvel foi o refúgio de luxo do casal durante o período em que Virginia e Zé Felipe reformavam sua nova mansão, para qual já se mudaram. O casal viveu na residência temporária entre 2022 e julho deste ano.

De acordo com o anúncio de venda, a propriedade conta com uma fachada de 70 m² revestida em travertino, além de uma porta de entrada com 5 metros de altura. A entrada é marcada por uma escada de mármore que dá acesso a um hall de pé-direito duplo de 6,5 metros, proporcionando uma sensação de amplitude nas áreas sociais.

A suíte master tem 144 metros quadrados com dois banheiros separados, 2 closets amplos e varanda com banheira com vista para a mata. A casa tem ainda um home theater com uma TV 4K de 75 polegadas e uma varanda gourmet com churrasqueira e som embutido. A área de lazer externa inclui uma varanda de 143 m² com piso de mármore, som embutido, e móveis resistentes a intempéries.

A residência está localizada em uma área com acesso a três lagos, e possui uma piscina com raia de 25 metros.

Atualmente, Virginia e Zé Felipe já se mudaram para sua nova mansão, que foi completamente reformada e oferece uma série de comodidades, incluindo um elevador, spa, ofurô com borda infinita, e até uma sala de cinema.

Em julho, Virginia compartilhou em seu Instagram um vídeo em que faz um tour pela casa recém-reformada. Eles levaram até padre para abençoar a residência.

