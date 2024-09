A- A+

FAMOSOS Virginia Fonseca faz ensaio fotográfico com filho recém-nascido Fruto do relacionamento com Zé Felipe, o pequeno Zé Leonardo, de 1 semana, já tem conta em rede social e acumula 1,5 milhão de seguidores

Virginia Fonseca usou as redes sociais para publicar um ensaio fotográfico que realizou com o pequeno José Leonardo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora digital deu à luz ao terceiro filho há pouco mais de uma semana, no dia 8 de setembro — ela e o sertanejo já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2.

"Bom dia com newborn do José Leonardo. Ô, mãezinha, não sei qual ficou mais fofa", comentou Virginia, ao compartilhar o álbum de fotos com seus mais de 49 milhões de seguidores no Instagram.

O caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe chegou ao mundo já com um perfil em seu nome no Instagram. E eis que... Em três dias, o bebê — apelidado de Zé Leonardo — arrebanhou nada menos do que 1,5 milhão de seguidores.

Celebridades na internet, os pais da criança decidiram repetir o que já fazem com as demais filhas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 no universo digital — sim, ambas também possuem um perfil na mesma rede social, plataforma em que são divulgados produtos de uma marca que leva o nome (e a imagem) delas.

Até o momento, a página dedicada a Maria Alice e Maria Flor já soma 7,4 milhões de seguidores. Dona de três marcas de cosméticos e produtos de beleza, Virginia Fonseca, de 25 anos, fez fama na internet, há mais ou menos dez anos, com vídeos no YouTube em que abordava diversos assuntos, mostrando o próprio dia a dia. Hoje, ela arrebanha quase 50 milhões seguidores apenas no Instagram.

Desde 2020, a jovem é casada com Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo — os dois vivem em Goiânia, em Goiás, e ostentam uma rotina luxuosa por meio de um sem-número de fotos e vídeos publicados diariamente nas redes sociais.

