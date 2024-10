A- A+

SHOW Shakira no Brasil: saiba datas, preço dos ingressos e como comprar Cantora se apresenta no Rio e em São Paulo em fevereiro de 2025

Fevereiro de 2025 é o mês de Shakira no Brasil. A cantora colombiana confirmou nesta quarta-feira a passagem da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran" pelo Rio de Janeiro, no dia 11, e por São Paulo, no dia 13. Ela também visita Argentina, Brasil, Peru e México.

No mesmo dia, a Live Nation, que organiza as apresentações no país, divulgou a data de venda dos ingressos e os preços.

Confira abaixo todas as informações.

Quando e onde é o show de Shakira no Rio?

A cantora se apresenta no dia 11 de fevereiro de 2025 no estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, mesmo lugar onde aconteceu os shows de Taylor Swift. O endereço é Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro.

Quando e onde é o show de Shakira em São Paulo?

Na capital paulista, a turnê pousa no dia 13 de fevereiro de 2025 no estádio Morumbis, localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, bairro do Morumbi. O espaço é o mesmo onde se apresentou Bruno Mars.

Quando começam as vendas de ingressos?

Os shows no Brasil são patrocinados pelo Santander, por isso, os clientes do banco têm direito à pré-venda exclusiva em dois dias. No dia 09 de outubro de 2024, ela começa para os clientes Select e Private e portadores dos cartões Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express Gold Card Santander; American Express Platinum Card Santander; American Express️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage Black.

Os demais clientes da instituição podem comprar entradas a partir do dia 10 de outubro. O público em geral, por sua vez, está liberado para compras no dia 11 de outubro.

Onde comprar os ingressos?

A venda é feita pelo site ticketmaster.com.br, sempre a partir das 10h. Por lá, incide uma taxa de conveniência. Nas bilheterias dos estádios, que abrem sempre às 11h, não há taxa de serviço.

Importante lembrar que a venda é limitada a seis ingressos por CPF, incluindo duas meias-entradas.

Quanto custa o ingresso para o show no Rio?

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 220 meia entrada e R$ 440 inteira



CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 220 meia entrada e R$ 440 inteira



PISTA|CADEIRA SUL: R$ 290 meia entrada e R$ 580 inteira



CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira



CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira



PISTA PREMIUM A: R$ 475 meia entrada e R$ 950 inteira



PISTA PREMIUM B: R$ 475 meia entrada e R$ 950 inteira

Quanto custa o ingresso para o show em São Paulo?

ARQUIBANCADA: R$ 245 meia entrada e R$ 490 inteira



PISTA: R$ 295 meia entrada e R$ 590 inteira



CADEIRA INFERIOR: R$ 375 meia entrada e R$ 750 inteira



CADEIRA SUPERIOR: R$ 390 meia entrada e R$ 780 inteira



PISTA PREMIUM A: R$ 490 meia entrada e R$ 980 inteira



PISTA PREMIUM B: R$ 490 meia entrada e R$ 980 inteira

