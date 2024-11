A- A+

luto Sharath Jois, guru de ioga famoso que foi mestre de Madonna e Gwyneth Paltrow, morre aos 53 anos Homenagens vêm sendo prestadas por toda a comunidade dedicada à ioga no mundo após a morte "chocante" do professor indiano

O renomado guru de ioga R. Sharath Jois — que ensinou a prática milenar para celebridades como a cantora Madonna e a atriz Gwyneth Paltrow — morreu, na última segunda-feira (11), aos 53 anos.

Homenagens vêm sendo prestadas por toda a comunidade dedicada à ioga no mundo após a morte "chocante" do professor indiano.

Jois era neto do guru de ioga K Pattabhi Jois, que desenvolveu e popularizou o estilo de ioga conhecido como Ashtanga Vinyasa — e que fundou o Instituto K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga, em Mysore, na Índia, em 1948, justamente para manter o legado milenar e propagar a prática.

Jois assumiu a liderança do instituto após a morte de seu avô e viajou pelo mundo ensinando a ioga Ashtanga.

Ele estava numa turnê de ensino nos Estados Unidos quando morreu, na Virgínia, nesta segunda-feira (11).

Numa entrevista concedida em 2006 ao jornal "Times of India", Jois compartilhou a experiência de ensinar algumas das maiores celebridades do planeta.

"Seja Madonna, Sting ou Gwyneth, assim que eles se inscrevem nas aulas, são muito disciplinados", afirmou. "Na aula, eles são como qualquer aluno, sem a fama e o status de celebridade", elogiou.

Jois descreveu Madonna como "muito dedicada" e disse que, naquela época, ela estava aprendendo ioga Ashtanga há 12 anos com um de seus professores certificados no Reino Unido.

A superestrela pop havia sido ensinada anteriormente por seu avô K Pattabhi Jois, antes da morte deste em 2009.

"O estilo de vida e a dieta dela também mudaram muito", disse ele. "Madonna abandonou a comida industrializada, por exemplo", contou, à época.

Na mesma ocasião, ele revelou que Gwyneth Paltrow "ficou viciada" em ioga Ashtanga após entrar em uma de suas aulas em Nova York, acrescentando:

"É outro assunto o fato de que a maioria dos alunos — especialmente os homens — ficavam olhando para ela", brincou.

Ioga desde os 7 anos

Nascido em Mysore, Jois começou a praticar ioga aos 7 anos, sob a orientação do avô, conforme relata o "Ashtanga Yoga London", publicação que conta que ele acordava às 3h30 todas as manhãs para viajar até o instituto de ioga do avô.

O professor estudou engenharia elétrica, mas abandonou a carreira aos 17 anos para se dedicar completamente ao ioga, segundo o "Times of India", assumindo mais tarde o legado de seu avô.

Jois morava em Mysore, no estado indiano de Karnataka, com sua esposa e dois filhos.

