FAMOSOS Shawn Mendes afirma que está descobrindo sua sexualidade, tentado se permitir a ''sentir as coisas'' Cantor canadense cantou sua nova música, ''The mountain'', em que fala sobre o assunto

Aos 26 anos, o cantor Shawn Mendes está se ''descobrindo como todo mundo''. O artista canadense fez esta declaração na segunda-feira (28) durante um show da turnê ''For friends and family'', nos Estados Unidos.



Ele cantou sua nova composição que fala exatamente sobre o tema da sexualidade — assunto pelo qual foi muito questionado nos últimos anos. Em certo momento, ele ainda reclamou da falta de privacidade para refletir sobre a própria intimidade.



''A verdade sobre minha vida e minha sexualidade é que estou apenas descobrindo como todo mundo. Às vezes, realmente não sei e, em outras vezes, sei. E isso é muito assustador porque vivemos em uma sociedade que tem muito a dizer sobre isso'', disse ele, no momento em que conversava com os fãs durante o show.

''A sexualidade é uma coisa lindamente complexa e tão difícil de colocar em caixas'', afirmou ele, que namorou por quatro anos Camila Cabello e, supostamente, se envolveu com Sabrina Carpenter. ''Estou tentando ser muito corajoso e apenas me permitir ser um humano e sentir as coisas. E isso é tudo o que realmente quero dizer sobre isso por agora''.



A nova música de Shawn, ''The mountain'', aborda a questão da sexualidade: ''Alguns dias, eu mudo de ideia/ Você pode dizer o que precisa dizer'', diz a letra. ''Você pode dizer que sou muito jovem/ Você pode dizer que sou muito velho/ Você pode dizer que gosto de garotas ou garotos/ O que se encaixar no seu molde''. A canção pertence ao novo álbum do canadense, que será lançado no dia 15 de novembro.

No show, Shawn ainda comentou sobre a privacidade: ''Sempre pareceu uma intrusão em algo muito pessoal para mim, algo que eu estava descobrindo em mim mesmo, algo que eu ainda não havia descoberto e que ainda estou descobrindo'', disse.

