A- A+

CINEMA Shelby Cobra usado no primeiro "Bad Boys" irá a leilão; veja fotos Apenas duas réplicas do carro esportivo dos anos 1960 foram feitas para o filme de sucesso de 1995, estrelado por Will Smith e Martin Lawrence

Uma bela réplica do Shelby Cobra de 1965, que apareceu no primeiro filme da trilogia Bad Boys (1995), estrelado por Will Smith e Martin Lawrence, foi colocada à venda pela renomada casa de leilões Mecum Auctions. Embora não seja um Cobra original, indica a publicação do portal especializado Carscoops, a descrição do veículo indica que esta unidade está em perfeitas condições, já que, após terminar as filmagens do filme, ele permaneceu armazenado durante 27 anos.

O filme Bad Boys foi um sucesso nos anos 90, arrecadando mais de 141 milhões de dólares em todo o mundo. Durante sua produção, foram utilizadas apenas duas réplicas do Cobra, ambas hoje nas mãos de seu proprietário original, a South Beach Classics, empresa que aluga carros para as indústrias musical e cinematográfica.





Originalmente pintado de vermelho, o veículo foi recolorido em “azul meia-noite” antes das filmagens de Bad Boys. Esta unidade foi selecionada para “fotos de beleza” ao longo do filme, enquanto a outra réplica foi destruída em um acidente durante as filmagens.





Comparada aos Cobras autênticos da década de 1960, esta réplica é um pouco maior, o que lhe confere um interior mais espaçoso. É equipada com motor Cleveland V8 de 351 polegadas cúbicas e transmissão automática FMX.

O carro esportivo também apresenta uma grande barra de proteção atrás do banco do motorista e listras brancas de corrida que realçam seu apelo, junto com sua patente “Bad Boys” exclusiva. Seu interior, por outro lado, é bastante simples, com volante Nardi Torino, alavanca de câmbio Hurst e painel de instrumentos localizado no centro do painel.

O leilão desta joia automotiva e estrela de cinema acontecerá no dia 18 de janeiro.

Veja também

LUTO Ney Latorraca tinha testamento pronto e teria deixado herança para instituições de caridade