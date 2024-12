A- A+

CINEMA Marcos Palmeira vai dirigir seu primeiro filme em parceria com o pai, Zelito Viana Ator estreia atrás das câmeras no set para contar uma história que mistura sua vida e a de seu pai

Marcos Palmeira vai rodar seu primeiro filme como diretor. O ator co-dirigirá "Sedução" ao lado do pai, o cineasta Zelito Viana de 87 anos. Palmeira adiantou a novidade em primeira mão em entrevista ao Globo. Em maio, a dupla segue para Alter do Chão, no Pará, região que servirá de cenário para o longa.

- O roteiro do filme é do meu pai e eu vou protagonizar e co-dirigir - contou o ator. - Vou cuidar para que o filme seja feito do jeito que meu pai quer. Ele está com 87 anos e, apesar de muito bem e com energia, será uma empreitada.





A história gira em torno de um ator.

- Uma estrela, o cara que sempre foi o galã, bajulado, incensado a vida inteira. Extremamente alienado, que só pensa nele, autocentrado. De repente, ele recebe a notícia que o pai morreu no Norte, e é obrigado a largar tudo e ir - continua Palmeira.

Numa viagem que, teoricamente, ele embarca sem nenhuma paciência apenas para resolver o fim da vida do pai, acaba entrando em contato com Brasil profundo e se transformando totalmente.

- Descobre até que o pai tinha outra família. É uma mistura da minha vida com a do meu pai. Por que meu pai teve esse pai que tinha outra família no Nordeste, algo tradicional de uma época. O personagem começa num lugar para acabar onde eu sou, esse cara que se transformou através desse Brasil profundo.

O filme seguirá a estética comandada por Zelito, mas Palmeira sabe bem como se servir da experiência.

- Meu maior interesse com esse filme como diretor é poder fazer um trabalho mais minucioso com atores. Me tornei um ator muito crítico e observador e percebo que tenho muita experiência de set. Poder exercitar isso com meu pai vai me dar muita segurança para, quem sabe, depois disso, enfrentar outros voos. Mas vamos com calma...

