POESIA Websérie "Monique D'Angelo declama Rogaciano Leite" estreia penúltimo episódio Produção é uma homenagem ao universo poético do poeta sertanejo

A websérie “Monique D’Angelo declama Rogaciano Leite” lança seu penúltimo episódio nesta quinta-feira (19), às 20h. O universo poético do poeta sertanejo é celebrado pela produção, unindo a declamação de suas obras a um panorama histórico.

Monique D’Angelo, poetisa e musicista, fica responsável pela interpretação dos versos de Rogaciano. Vocalista e sanfoneira da banda As Severinas, ela imprime sua própria vivência artística ao texto.

Cada episódio da série traz uma narrativa visual construída por imagens produzidas por Franciele Glenda alternadas pelas fotografias raras do acervo pessoal de Rogaciano Leite, cedidas por Helena Roraima.



Dividida em cinco partes, a produção foi lançada simultaneamente no ambiente virtual e em um evento presencial na Escola Municipal Antônio Piancó Sobrinho, em Itapetim, terra natal do poeta, no Sertão de Pernambuco.

O quinto e último episódio de “Monique D’Angelo declama Rogaciano Leite” chega ao público no dia 26 de dezembro.

