Internacional "Shoes Off - De Pés Descalços": curta pernambucano será exibido nos Estados Unidos em agosto Além do evento em São Francisco, o filme participa do Rio LGBTQIA+ 2024 - 13º Festival Internacional de Cinema, em julho

“Shoes Off - De Pés Descalços”, curta-metragem do cineasta pernambucano Everton Melo, fará sua estreia nos Estados Unidos, país onde foi gravado, no segundo semestre. O filme será exibido no San Francisco Porn Film Festival, nos dias 17 e 18 de agosto, em São Francisco, na Califórnia.

Antes de mais uma viagem internacional, a obra participa do Rio LGBTQIA+ 2024 - 13º Festival Internacional de Cinema, realizado de 4 a 10 de julho. A produção pernambucana será exibida no dia 6, às 15h, no Centro Cultural Banco do Brasil.

O filme foi oficialmente lançado em outubro do ano passado, na programação do Recifest. Desde então, já esteve em festivais em dez paíse, como o Melbourne Queer International Film Festival, na Austrália.



“Shoes Off” foi todo filmado no Brooklyn, em Nova York, e teve sua pós-produção no Recife. Além de assinar roteiro, direção e edição, Evento Melo também vive o protagonista da história. Ele interpreta Filipe, um brasileiro que vira inspiração para a obra de um pintor. O artista colombiano Zulu Padilla divide a cena com ele.



