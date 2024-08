Shows de Ludmilla e Psirico e 700 convidados: como vai ser a festa de 50 anos de Preta Gil

A- A+

Preta Gil até falou que ia fazer "só um bolinho" para comemorar seus 50 anos, celebrados no dia 8 de agosto, mas era só uma ação publicitária.



A cantora e apresentadora prepara um "festão" para a próxima quinta-feira, com 700 convidados, que promete parar a Zona Portuária do Rio. Entre as atrações musicais, estão Psirico, banda baiana comandada por Márcio Victor, amigo de Preta; e Ludmilla, que cantou no aniversário de 40 anos e agora repete a missão.

— Ludmilla é também uma grande amiga, mais pra filha, né? Eu a vi nascer artisticamente — diz Preta, em conversa com O Globo, que também convidou os os DJs Zé Pedro, Tamy Reis e Jude Paulla para comandar a pista.

Quem for se divertir com a aniversariante, deve se preparar:

—A princípio, começa às 9h e está programada para acabar às 5h, mas não temos horas para terminar, não —brinca a artista.

Famosa por seus festas, ela lista o que faz seus eventos serem tão concorridos: convidados bacanas, comidas, bebidas e músicas boas. A primeira parte, desta vez, está a cargo da amiga Carol Sampaio, que cuida de toda a lista.

— A demanda de trabalho é tão grande hoje no meu escritório que achamos mais prudente, para a nossa sanidade, contratar a Carol. Ela é uma das minhas melhores amigas e me conhece muito — diz Preta.

Entre os convidados, estão presente, claro, familiares, amigos ("de todas as etapas da minha vida, inclusive os mais recentes") e gente nova.

— Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades.

No dia 14, ela tem outro evento: lança, na Livraria Travessa do Shopping Leblon, sua autobiografia, intitulada "Preta Gil: Os primeiros 50", editada pela Globo Livros. Serão distribuídas 200 senhas para autógrafos.

— Cheguei aos 50 com muita garra, com muita luta. Vivi muitos altos e baixo, não foi uma vida fake, foi vivida com tudo de bom e de ruim

