A- A+

SILVIO SANTOS Silvio Santos cuidava do visual há 40 anos com o mesmo cabeleireiro; saiba quem é Jassa Apresentador de TV vinha sendo atendido em sua própria casa pelo amigo, que cuida dos fios de outros famosos e políticos

Em 1° de fevereiro deste ano, Silvio Santos, que morreu neste sábado aos 93 anos, compareceu ao já famoso salão de Jassa Santos. O apresentador frequentava o local para cuidar do visual há cerca de 40 anos, período no qual viraram grandes amigos. Na ocasião, ele tingiu os cabelos grisalhos e até levantou suspeita sobre uma possível volta para a televisão, de onde estava afastado havia quase três anos.

Esta foi uma das últimas aparições no salão feitas pelo dono do SBT (depois, Silvio passou a ser atendido em domicílio), registrada pelo narrador Milton Leite. “Ensinando o Jassa a cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde”, brincou ele sobre o momento.





Além de Silvio Santos e o próprio Milton Neves, Jassa atendia outros famosos. Os apresentadores César Filho, Luiz Bacci e Ratinho, além dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Michel Temer também estão na lista de clientes fieis do cabeleireiro.

Nascido em Serra de Cuité, na Paraíba, José Jacenildo dos Santos trabalhou como engraxate na infância e partiu para São Paulo em 1964, onde aprendeu a trabalhar com o pente e a tesoura. De acordo com uma descrição no site de seu salão, Jassa conheceu Silvio Santos em 1976. Mas não foi no ambiente de um salão: o primeiro encontro ocorreu na produção do espetáculo teatral “Nós também sabemos fazer”. A partir desta época, passou a ser grande amigo do apresentador.

Na década seguinte, Jassa foi para Paris se aperfeiçoar e segue até hoje ensinando e atuando no salão que leva o seu nome Jassa Hair Studio. Ele, atualmente, atende com o filho, Robson, que seguiu na mesma profissão e estudou em academias renomadas. No estabelecimento, Robson trabalha como colorista.

Veja também

SILVIO SANTOS Silvio Santos: relembre o sequestro do apresentador e de sua filha, em 2001