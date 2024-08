A- A+

Famosos Silvio Santos está "tomando medicação e se recuperando bem", diz assessoria do SBT Apresentador e empresário está internado desde o início do mês

Internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos está "tomando medicação e se recuperando bem", segundo informações da assessoria do SBT nesta terça-feira.



No dia da internação, o SBT chegou a afirmar que o comunicador, iria apenas fazer exames de imagem, no entanto, uma nova condição de saúde o impede de deixar o hospital.

Esta é a segunda internação do apresentador e empresário, de 93 anos, em um mês. Em meados de julho, ele esteve no mesmo hospital cuidando de um quadro de H1N1. O Einstein não comentou o caso na ocasião e não divulga boletins também neste momento.





No último sábado, a assessoria do canal desmentiu boatos de que o estado de saúde de Silvio era grave. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", dizia o comunicado.

No último domingo, duas ex-estrelas do SBT, Eliana e Maisa Silva, desejaram melhoras a Silvio durante o Fantástico.

"Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo pra sua casa, tá?", disse Eliana.

Na sequência, Maisa também mandou uma mensagem direta ao ex-parceiro de palco do SBT:

"Silvio, não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E tô sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações".

