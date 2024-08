A- A+

HIT Simple Plan viraliza na web ao usar a música "Só fé", do cantor Grelo, em post; assista Vídeo no Instagram da banda canadense conta com 4,5 milhões de views e quase 15 mil comentários

A banda canadense Simple Plan surpreendeu os brasileiros com um post em que utilizam a música "Só fé", do cantor goiano Grelo, em um vídeo no seu Instagram. A brincadeira viralizou na web e o vídeo já alcançou em torno de 4,5 milhões de views e quase 15 mil comentários.



O próprio Grelo comemorou o alcance da música – que já tem mais de 35 milhões de plays no Spotify –, comentando no post.

“O Grelo também é rock 'n roll, vidaaaa”, disse o artista no comentário.

O post do Simple Plan é um vídeo em que a banda resume sua trajetória de 25 anos, em uma brincadeira. Os integrantes da banda aparecem dançando "Só fé".



“Ah, pop punk é só uma fase. Vocês vão sumir em 5 anos”, diz o texto no vídeo. Em seguida, eles respondem: "Nós, 25 anos depois" e o Simple Plan ao som do hit do goiano.

Veja também

cinema Inffinito Brazilian Film Festival terá sua 28ª edição em Miami, com 20 filmes na programação