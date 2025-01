"Sinhozinho Malta foi a grande inspiração para Mavi", diz Chay Suede

A- A+

Chay Suede revelou que Sinhozinho Malta, o icônico personagem de Lima Duarte na novela 'Roque Santeiro' foi sua grande inspiração para construir o Mavi, vilão da novela "Mania de você". Foi durante entrevista concedida à jornalista Maria Fortuna no videocast "Conversa vai, conversa vem", do Globo.

— Sinhozinho Malta foi grande inspiração para Mavi. É a performance mais impressionante que já vi numa novela. É um vilão capaz de mandar matar, prender, torturar. Ainda assim você assiste à novela para vê-lo. Consegue, na mesma cena, ser cruel, perigoso, amante, criança. Vilão rico precisa passar por esses lugares todos. Tinha o objetivo de atingir esses pontos, ser um amante possível. Precisava ter, sim, um sex appeal, mesmo na loucura — explicou.

O ator, que vem roubando a cena e protagonizando chuva de memes nas redes sociais com o personagem, que situou entre o psicopata, o carente profissional e o menino mimado, contou que costuma assistir a novelas antigas e é fã da atuação de Lima Duarte nesse personagem.

Chay também comentou sobre a parceria de sucesso com Adriana Esteves.

— É minha maior professora de TV. Temos uma amizade forte desde "O segundo sol". A gente se ama e isso dá intimidade. O jeito de ela fazer televisão me capturou. Me fez querer ter as mesmas possibilidades. Ela dá dicas, é bagunceira, gosta de conversar, de sair pra tomar uma depois. Vê-la em cena é um caos perfeito. Ela cria um ambiente onde tudo é possível tempo todo. A cada ensaio "tudo novo de novo", como ela fala. Quando a cena não encaixa, ela diz: "Príncipe, vamo se jogar". Significa improviso, dar destaque para o inesperado. O que está por vir deixa de ser caco e passa a ser a cena. Me ensinou a bagunçar o set para o gravando ser fresco.

Por fim, falou sobre sobre a abertura para o improviso que o autor da novela, João Emanuel Carneiro, permite.

—Todas as intenções estão no texto, mas nem todas as frases. João deixou a porta aberta. Tem inteligência e porosidade de se deixar afetar pelo que atores oferecem. Ator de novela tem que ter domínio, capacidade de se apropriar do personagem a ponto de saber como reagiria em qualquer circunstância, que palavras usaria.

