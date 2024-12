A- A+

Celebridades Seis quartos, cinema particular e preço surpreendente: Snoop Dogg coloca "mansão anti-luxo" à venda Propriedade combina a conveniência da proximidade à cidade com a serenidade de um ambiente mais reservado

Snoop Dogg, um dos rappers mais influentes e reconhecidos da música, causou surpresa ao colocar à venda sua casa no bairro de Holly Hills, em Douglasville, Geórgia, por US$ 575.000 (cerca de R$ 3,4 milhões, na cotação atual).

Famoso por seu estilo único e sucesso na indústria do entretenimento, o rapper decidiu oferecer esta propriedade, que foge das luxuosas e extravagantes mansões típicas de outras celebridades.

Localizada em Douglasville, uma tranquila área suburbana, a casa é surpreendentemente acessível quando comparada aos altos preços usualmente praticados em propriedades de famosos.

De fato, a compra original do imóvel pelo rapper, em 2021, foi ainda mais baixa, avaliada em US$ 458.000 (R$ 2,7 milhões, na cotação atual), de acordo com o portal especializado House of Celebs.

A residência possui seis quartos, incluindo uma suíte principal com dois closets e uma confortável sala de estar. Além disso, conta com quatro banheiros, uma cozinha espaçosa com ilha central e uma sala de jantar formal.

Seu design é ideal para um ambiente familiar, com um cinema privado e uma academia. A propriedade também oferece uma suíte para hóspedes no mesmo andar.

Localizada em Holly Hills, uma área residencial conhecida por sua privacidade e tranquilidade, a casa está a apenas 30 minutos de Atlanta.

A propriedade combina a conveniência da proximidade à cidade com a serenidade de um ambiente mais reservado.

Com um amplo quintal e uma área cercada para animais de estimação, a residência é ideal para famílias com crianças ou para quem busca um espaço externo para atividades ao ar livre.

Este tipo de imóvel atrai compradores que procuram um lar familiar ou até mesmo uma segunda residência para os meses de inverno.

