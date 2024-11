''Star Wars'' terá nova trilogia sob o comando de Simon Kinberg; saiba filmes da saga em produção

A- A+

Acabou? Não! Uma nova trilogia inspirada no universo de "Guerra nas Estrelas" será produzida pela Lucasfilm, dessa vez com roteiro e produção de Simon Kinberg, segundo o "Deadline".



O produtor e roteirista inglês é mais conhecido por seu trabalho na franquia "X-Men" e já produziu a elogiada série de TV "Star Wars Rebels". Kinberg será responsável pela nova trilogia ao lado da chefe da Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Além de trabalhar em "Star Wars Rebels", Kinberg foi consultor do "Episódio VII: O Despertar da Força", o filme dirigido por J.J. Abrams que reviveu a franquia em 2015. Ainda não se sabe se a nova história trará os episódios 10 a 12 da Saga Skywalker, continuando a trilogia anterior, ou se será uma nova saga. Nem a Lucasfilm nem a Disney comentam a notícia.

Kinberg tem larga experiência com grandes fraquias de Hollywood, com alguns fracassos e muitos sucessos. É dele o roteiro do criticado filme do "Quarteto Fantástico" (2015) e dos decepcionantes "X-Men: Apocalipse" (2016) e "X-Men: Fênix Negra" (2019), mas ele também escreveu sucessos "Sr e Sra Smith" (2007), "Sherlock Holmes" (2009) e "X-Men: Dias de um futuro esquecido" (2014).



Além disso, esteve envolvido na produção de "Logan", dos dois primeiros filmes de Deadpool, de "Perdido em Marte" e da trilogia de Kenneth Branagh inspirada em Agatha Christie.

Outras produções

Mas esses não são os únicos filmes no horizonte da saga. "The Mandalorian and Grogu", uma versão para a tela grande dirigida por Jon Favreau da série de TV, deve chegar aos cinemas em 2026. E há pelo menos outros três filmes ainda em fase de roteiro, com nomes de peso por trás. Taika Waititi, que já trabalhou na série "Mandalorian", está escrevendo o roteiro de um filme focado em novas histórias. James Mangold, diretor de "Logan", estaria preparando uma filme sobre as origens dos Jedis e da Força.

Além disso, há também outros projetos ligados a Dave Filoni, roteirista, diretor e produtor de "Mandalorian"; e Sharmeen Obaid-Chinoy, num roteiro que traria Daisy Ridley de volta ao papel de Rey, na construção de uma nova Ordem Jedi, 15 anos após os acontecimentos de "A Ascensão Skywalker". Estão em fases iniciais de desenvolvimento filmes sobre Lando Calrissian e também um novo projeto de Rian Johnson.

Na TV

Além disso, claro, temos algumas séries de TV em exibição do Disney+. Os clássicos "Droids" e "Ewoks", ambos de 1985, ganharam cada vez mais companhia nos últimos anos. "Andor" volta apenas em 2025, enquanto "Mandalorian" e "The Book of Boba Fett" e "Ahsoka" ainda não têm novas temporadas confirmadas. Veja a lista abaixo:

Séries live action

"The Mandalorian" (2019-2023)

"The Book of Boba Fett" (2021)

"Obi-Wan Kenobi" (2022)

"Andor" (2022)

"Ahsoka" (2023)

"The Acolyte" (2024)

"Skeleton Crew" (2024)

Séries de animação

"Droids" (1985)

"Ewoks" (1985)

"The Clone Wars" (2008-2020)

"Star Wars Rebels" (2014-2017)

"Resistance" (2018-2019)

"The bad batch" (2021-2024)

"Visions" (2022-2024)

"Tales" (2022-2024)

"Young Jedi Adventures" (2023-2024)

