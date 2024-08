A- A+

CINEMA 'Super/Man': filho de Christopher Reeve relembra a última vez que viu o pai de pé Em trailer de documentário, Matthew Reeve relembra momentos com o ator qe interpretou 'Super-homem'

O filho de Christopher Reeve, ator que ganhou fama ao interpretar o Super-homem no cinema, deu um emocionado depoimento no documentário "Super/Man: A História de Christopher Reeve", sobre a história do pai. Reeve teve que abandonar a carreira depois de sofrer um acidente de cavalo, em 1995, que o deixou tetraplégico, e morreu em 2004, aos 52 anos, por insuficiência cardíaca.

"Nos despedimos, ele acenou,” relembra Matthew Reeve no trailer do filme. “Essa foi a última vez que o vi de pé.”

O documentário traz imagens e entrevistas do próprio Reeve, além de conversas com a mulher dele, Dana, que morreu em 2006, de câncer de pulmão. Susan Sarandon e Gleen Close, amigas próximas, também dão depoimentos.

"Super/Man: A História de Christopher Reeve" estreou no Festival de Cinema de Sundance em janeiro e entra no circuito americano nos dias 21 e 25 de setembro. No Brasil, a previsão de estreia é em 17 de outubro.

O que aconteceu com Christopher Reeve?

Reeve ganhou o papel de "Super-homem" no filme de 1978, dirigido por Richard Donner, quando era um ator completamente desconhecido.



Ele passou num teste em que concorriam nomes como Paul Newman, Robert Redford, Arnold Schwarzenegger e Charles Bronson.

Cavaleiro experiente, participava de uma competição do estado da Virginia em maio de 1995 quando caiu de um cavalo e quebrou duas vértebras.



A partir daí, ficou sem movimentos do pescoço para baixo e começou uma luta em prol dos direitos dos deficientes e criou a Fundação Christopher Reeve para a Paralisia, em 1999.

Anos antes de morrer, fez campanhas em prol de pesquisas com células-tronco e a possibilidade e virou ativista da Unicef e da Anistia Internacional.



Ao lado de Susan Sarandon e Alec Baldwin, fundou a Coalizão Criativa, uma ONG que levanta recurso para pessoas sem casa.

Mesmo na cadeira de rodas, o americano voltou a trabalhar como diretor, produtor e ator.



Esteve na refilmagem de "Janela Indiscreta", de Alfred Hitchcock, em 1998 e também participou da série "Smallville", sobre as aventuras de Clark Kent adolescente, antes de se tornar o Super-Homem.

