Sylvester Stallone avalia os filmes da franquia "Rocky", revela seu favorito e um que merece nota 0

A- A+

Quase cinco décadas após o lançamento de "Rocky", filme que se tornou um fenômeno cultural que transcendeu gerações, Sylvester Stallone, seu criador e protagonista, foi incentivado a avaliar os filmes da saga um por um. Sem filtros, o ator manifestou suas preferências e revelou qual delas considera a pior de todas.

Em uma entrevista recente ao programa "Friday night", Stallone compartilhou suas impressões sobre cada episódio da saga. O segundo filme obteve nota 7,5, enquanto o terceiro, em que Rocky enfrenta Clubber Lang, interpretado por Mr. T (Mario Baracus), recebeu nota 9. "Gosto muito do terceiro", confessa.

"Rocky IV", apesar de ser o de maior bilheteria e incluir cenas memoráveis com Ivan Drago, personagem interpretado por Dolph Lundgren, recebeu nota 7,5. “Foi o mais difícil de todos. Dolph batia muito forte e precisamos fazer muita edição”, explica Stallone.

O melhor

Lançado em 1985, "Rocky IV", arrecadou mais de US$ 300 milhões, mas não fica em primeiro lugar no coração de Stallone. Essa distinção vai para o original, "Rocky", de 1976, que ele avaliou com nota 10. “É o melhor”, afirma o ator sem hesitação. O longa-metragem não só o catapultou para a fama como um dos atores de ação mais importantes de Hollywood, mas também rendeu reconhecimento da crítica. "Rocky" teve 10 indicações ao Oscar, inclusive para Stallone como ator e roteirista, e ganhou os prêmios de melhor filme, direção (John G. Avildsen), e montagem.

O pior

No entanto, o ator foi implacável com "Rocky V", lançado em 1990. Ele deu zero a este filme. "Foi ruim", disse ele. Stallone confessou que esse capítulo o deixou tão insatisfeito que se sentiu obrigado a criar um último filme para corrigir o final indigno do personagem. "Rocky V foi um fracasso. Definitivamente, não estava à altura", garantiu ele ao programa "Friday Night". “Nem deveria pertencer à saga. O que me fez sentir mal foram os fãs. Todo mundo dizia: 'Eu odeio o quinto! Essa foi a razão para fazer mais um”, revelou sobre a decisão de filmar "Rocky Balboa", em 2006.

Por outro lado, o ator refletiu sobre uma das decisões mais dramáticas de "Rocky IV": a morte de Apollo Creed. "Foi estúpido. Achei que precisava desse tipo de trampolim para projetar o drama", confessou o ator sobre a decisão, da qual mais tarde se arrependeu. E acrescentou que "em retrospectiva", teria gostado de manter o personagem no papel de mentor de Rocky. "Ele teria sido uma espécie de figura paterna, mentor, irmão. Teria sido muito legal", refletiu.

Com o tempo, "Rocky" se tornou um clássico. O personagem Rocky Balboa abordou valores e temas como perseverança e redenção, que marcaram diversas gerações. Da saga ficaram frases icônicas, personagens e cenas inesquecíveis, do grito mítico de “Adrian!” ao treino épico nas escadas do Museu de Arte da Filadélfia.

O próprio Stallone teve que enfrentar grandes desafios para que o primeiro filme visse a luz do dia: ele insistiu em ser ele mesmo o protagonista, mesmo que os estúdios quisessem um ator conhecido para o papel. "Tive de rejeitar ofertas, mesmo por valores que não conseguia imaginar na altura", recordou.

Veja também

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'' é premiado em festival de cinema no Canadá