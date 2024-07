A- A+

MÚSICA Tardes no Piano desta sexta (26), no Plaza Shopping, será em homenagem ao Dia dos Avós A apresentação especial, com repertório de clássicos da Jovem Guarda das 17h30 às 19h30, no piso L3, com acesso gratuito.

O projeto Tardes no Piano, realizado pelo Plaza Shopping, ganha uma edição especial nesta sexta-feira (26), em homenagem ao Dia dos Avós. O evento gratuito acontece na Praça do Piano, no piso L3, das 17h30 às 19h30 e conta com um repertório repleto de clássicos da Jovem Guarda para comemorar a data.

Quem comandará a apresentação é o pianista residente Edson Santos e o cantor convidado, Ricardo Lins



''Temos um público da boa idade muito presente no Plaza. Ações como essa reúnem famílias, estimulam momentos inesquecíveis entre pais, filhos e netos. Ou mesmo grupo de amigos que não dispensam oportunidades especiais juntos. O objetivo do Tardes no Piano também é incentivar e valorizar a música instrumental pernambucana, proporcionando entretenimento de qualidade aos frequentadores'', afirma a gerente de marketing do shopping, Carol Seabra.

SERVIÇO:

Tardes no Piano – Especial Jovem Guarda: uma comemoração ao Dia dos Avós

Quando: 26 julho, 17h30

Onde: Plaza Shopping - piso L3

Acesso gratuito

Mais informações: @plazacasaforte

Veja também

ROCK IN RIO Rock In Rio 2024: Palco Mundo terá vídeo mapping e pulseiras iluminadas