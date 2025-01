Taylor Swift, mil carros de luxo e chefs de 58 países: o que esperar de megacasamento de bilionário

A- A+

Mais um megacasamento entre famílias de bilionários deve acontecer na Índia. O país já vive a expectativa de uma grande festa, que pode ocorrer no Estádio Motera, um dos maiores do mundo para jogos de críquete, e será palco, no dia 7 de fevereiro, da celebração do amor de Jeet Adani, filho caçula do empresário Gautam Adani, e Diva Shah. Jornais indianos especulam que a cerimônia será um dos grandes eventos do ano, com uma programação que pode incluir até um show de Taylor Swift.

De acordo com o jornal The Statesman, as negociações para a apresentação da artista americana estão avançadas. Durante a The Eras Tour, Taylor esteve na Ásia, mas sua passagem se deu apenas por Singapura e Japão.

”As conversas entre a equipe de Taylor Swift e a família Adani estão em andamento para uma possível apresentação dela em uma das celebrações pré-casamento de Jeet Adani e Diva Shah”, disse a fonte sob condição de anonimato.



Além de Taylor, diversas outras celebridades são esperadas para a festança. A mídia indiana ainda especula apresentações dos rappers Travis Scott e Honey Singh, nascido no país asiático. Outros famosos também teriam sido convidados como as irmãs Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner, além da cantora Selena Gomez e da atriz Sydney Sweeney.

Até o momento, entretanto, a família Adani tem negado que esteja preparando a festança. No último dia 21 de janeiro, o empresário Gautam Adani negou a realização do megacerimônia: “Somos pessoas comuns. Jeet veio aqui para receber as bênçãos de Ma Ganga. Seu casamento acontecerá de maneira simples e tradicional”, disse ele sobre o casamento do caçula.

E sobre a possível presença de famosos: “Definitivamente não”, declarou.

Segundo a mídia indiana, a opulência da festa, entretanto, deve ficar marcada também por uma experiência gastronômica que reunirá de chefs de 58 países, que vão preparar o requintado menu. Os convidados ainda terão à sua disposição mais de 1.000 carros de luxo, de acordo com o Statesman.

Jeet Adani e Diva Shah oficializaram o noivado em uma cerimônia em março do ano passado, reservada apenas para a família e amigos mais íntimos.

