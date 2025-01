Aplicativo indiano de entrega de comida é lançado no mercado de ambulâncias

Um conhecido aplicativo de entrega de comida na Índia oferece um serviço de ambulância privado, aproveitando sua experiência em logística para aliviar as deficiências do sistema de saúde do país.

A Blinkit, subsidiária da empresa de compras online Zomato, anunciou que está estabelecendo um serviço de ambulâncias "confiável" com equipamentos de sobrevivência, medicamentos e assistentes médicos qualificados.

A plataforma já provou a sua eficácia na Índia nos últimos anos, graças a uma rede de armazéns locais e dezenas de milhares de entregadores, mas esta incursão na área da saúde é uma novidade para a empresa.

"Estamos dando o primeiro passo para resolver o problema de fornecer serviços de ambulância rápidos e confiáveis em nossas cidades", disse o CEO da Blinkit, Albinder Dhindsa, na rede X.

Ambulance in 10 minutes.



We are taking our first step towards solving the problem of providing quick and reliable ambulance service in our cities. The first five ambulances will be on the road in Gurugram starting today. As we expand the service to more areas, you will start… pic.twitter.com/N8i9KJfq4z