CELEBRIDADES Taylor Swift tem felina avaliada em US$ 97 milhões e com nome de personagem; entenda Cantora anunciou apoio à candidatura de Kamala Harris com indireta à fala controversa do vice de Donald Trump

A cantora americana Taylor Swift anunciou seu apoio à candidatura da democrata Kamala Harris para as eleições presidenciais de novembro em uma postagem no Instagram que dá uma indireta a uma fala controversa de J.D. Vance, vice na chapa do candidato republicano Donald Trump, de que mulheres sem filhos contornam sua suposta frustração cercando-se de gatos.

Na postagem, Swift aparece abraçando um gato e assina o texto como “solteirona dos gatos”, em referência à declaração dada por Vance em 2021 de que democratas graduadas no Congresso e no governo de Joe Biden eram "um bando de solteironas dos gatos que estão infelizes com a própria vida e com as escolhas que fizeram e, portanto, querem fazer o resto do país infeliz também".





Taylor Swift com a gata Olivia Benson (batizada com o nome da personagem de Mariska Hargitay em 'Law & order: SVU') — Foto: Reprodução/Instagram

A paixão da cantora por felinos é conhecida. Ela tem três gatos: Meredith, Olivia Benson e Benjamin, da raça Scottish Fold. Olivia, aliás, foi avaliada em US$ 97 milhões, o equivalente a mais de R$ 506 milhões, segundo o site The Ultimate Pet Rich List.

Olivia Benson é uma homenagem à inspetora homônima, personagem do seriado "Law & order: SVU". A atriz Mariska Hargitay, que interpreta a personagem, devolveu a homenagem de Taylor batizando a sua gata de Karma. O nome é uma referência a uma canção de Taylor.

O posicionamento de Taylor, e seu amor por felinos, incomodaram algumas personalidades. Apoiador de Trump na eleição, o bilionário Elon Musk usou a plataforma do X para ofender a cantora com um comentário machista.

"Tudo bem, Taylor... Você venceu... Eu te darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida", escreveu Musk num post publicado na manhã desta quarta-feira.

