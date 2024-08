Adolescente iraquiano é 3º preso após plano de ataque terrorista nos shows de Taylor Swift

A- A+

Autoridades austríacas prenderam um cidadão iraquiano de 18 anos que estaria envolvido no suposto plano inspirado pelo Estado Islâmico (EI) para atacar um show da cantora Taylor Swift em Viena, disse o ministro do Interior do país, Gerhard Karner, nesta sexta-feira.

O adolescente é a terceira pessoa a ser detida no caso. Investigadores acreditam que ele possa ter conexão com o principal suspeito, o austríaco de 19 anos preso nesta quarta.

Ambos os jovens haviam recentemente jurado lealdade ao EI. De acordo com o comunicado do ministério, as autoridades estão "tomando medidas decisivas contra qualquer pessoa que possa estar envolvida em atividades terroristas ou que exiba tendências radicais", e as redes sociais dos suspeitos têm sido examinadas.

A mesma fonte declarou que o iraquiano "não está atualmente ligado diretamente ao ataque planejado", mas que ele foi preso sob o "amplo escopo" da investigação.

Os dois principais suspeitos, o jovem de 19 anos e outro de 17, estão em prisão preventiva desde a última quarta. Eles teriam demonstrado mudanças "notáveis" de comportamento antes de serem presos.

O mais velho, que tem raízes na Macedônia do Norte, deixou seu emprego no dia 25 de julho com a justificativa de que tinha "algo grande planejado". Ele pretendia detonar um dispositivo dentro do local do show.

Segundo Franz Ruf, diretor-geral de segurança pública da Áustria, explosivos e detonadores foram encontrados na casa dele, assim como um vasto material de propaganda do Estado Islâmico, 21 mil euros (R$ 126,5 mil) em dinheiro falsificado, facões e esteroides anabolizantes.

Devido ao medo de explosivos, policiais retiraram moradores das casas ao redor em Ternitz, no distrito de Neunkirchen. O jovem de 17 anos, por sua vez, havia terminado recentemente com a namorada.

"Um ataque planejado a um show foi impedido com sucesso graças à intervenção oportuna das autoridades. Esse sucesso foi possível por meio de investigações extensivas que visaram não apenas os principais suspeitos, mas também sua rede de contatos", declarou o ministério.

O penúltimo local da etapa europeia da turnê Eras era Viena. A cantora americana estava escalada para se apresentar nesta quinta, sexta e sábado na Áustria, antes de tocar por cinco noites no Estádio de Wembley, em Londres, na próxima semana, e depois seguir para o Canadá para as datas finais da turnê em novembro e dezembro. Os shows na capital austríaca, porém, foram cancelados após o anúncio das primeiras prisões.

Autoridades do país disseram que esperavam cerca de 65 mil espectadores em cada noite de shows em Viena, com até 20 mil fãs do lado de fora do estádio.

Segundo publicado pela CNN, os cancelamentos foram um golpe para a economia austríaca, já que a turnê da cantora tem proporcionado um boom econômico nas cidades em que ela visita, incluindo a geração de um valor estimado em US$ 380 milhões (R$ 2 bilhões) apenas em Londres.

