A- A+

MÚSICA Danilo Caymmi celebra "Andança" em show no Recife Um dos autores da canção, conhecida na voz de Beth Carvalho, faz show da turnê "Andança 5.5." esta noite, no Teatro do Parque

Do rol das memoráveis, das que são cantadas em versões diversas e com refrão que faz coro, "Andança" celebra pouco mais de cinco décadas - desde que o trio Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós assinaram letra e melodia.



Era 1968, e a partir de então, sob a interpretação de Beth Carvalho (1946-2019) - inclusive apresentada por ela no Festival Internacional da Canção, quando alcançou o terceiro lugar e depois dando nome ao álbum da artista carioca em 1969 - passou a ser uma das canções mais cortejadas da Música Popular Brasileira.









E é para celebrar um dos clássicos mais ouvidos do País, que Danilo Caymmi, 76, desembarca nesta sexta-feira (11) no Recife para show da turnê "Andança 5.5.", dentro da programação do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque. O artista pernambucano André Macambira ficará à frente da abertura da noite.







"Andanças 5.5.", lançado este ano como álbum, traz ainda as faixas "Sabiá" (Tom Jobim/Chico Buarque), vencedora do Festival e "Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores", de Vandré, a vice-campeã. "Viola Enluarada" (Marcos/Paulo Sérgio), "Eu e a Brisa" (Johnny Alf), "Travessia" (Milton Nascimento/Fernando Brant) e "Pra Dizer Adeus" (Edu Lobo/Torquato Neto) também integram o repertório da noite, entre outras.



"Meu Canto"

O cantor e compositor pernambucano André Macambira, abre a noite celebrativa com o show "Meu Canto", composto por cancioneiro autoral e releituras de clássicos da música nordestina e brasileira.



Nascido em Serra Talhada e somando mais de duas décadas de trajetória, ele carrega em sua identidade musical a proeza de fundir ritmos regionais. Com cinco álbuns de carreira, o último deles "Eufônico" (2021), André se apresenta em rede social como um escultor de canções artesanais.





No próximo dia 31 de outubro, Macambira faz show autoral no Teatro Apolo, com participações de parceiros seus na música.



Por lá, o pernambucano também vai ter a apresentação gravada para lançamento de projeto audiovisual. Para tanto, foi aberta uma campanha de financiamento coletivo para ajudar nos custos da produção do espetáculo.



Em sua página no Instagram (@andremacambira) há detalhes para quem quiser participar - inclusive sobre recompensas (ingressos e shows virtuais e/ou presenciais) para quem o apoiar na empreitada.

Serviço

Projeto Seis e Meia, com Danilo Caymmi

Show da turnê "Andança 5.5."

Abertura com André Macambira

Quando: Sexta-feira (11), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla e na Vagamundo do Shopping Boa vista

Veja também

FAMOSOS Jennifer Lopez afirma que fim do casamento com Ben Affleck foi "solitário" e "assustador"