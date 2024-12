A- A+

sósias Tiktoker realiza sonho de ser primeiro "Selton Mello negro" em concurso de sósias do ator Ramon Carneiro superou outros 14 concorrentes em evento no último domingo (1), no Rio

A rigor, nenhum dos 15 participantes do 1º Concurso de Sósias de Selton Mello, que aconteceu na tarde deste domingo (1), no Estação Net Rio, na Zona Sul do Rio, apresentou alguma semelhança física com o ator de " Ainda estou aqui".

Teve candidata mulher, teve candidato cabeludo, teve candidato sem barba e teve candidato negro - por sinal, o vencedor da edição.

O que estava sendo avaliado, segundo a organização, era a "alma" de Selton Mello.

"Ser Selton Mello não é um rosto, ser Selton Mello não é ter uma barba, ser Selton Mello é uma atitude, é uma ousadia" disse Gabriel Carvalho, programador de cinema no Grupo Estação e um dos organizadores do evento.

"Este evento é um sonho realizado. O Brasil não pode se contentar com um único Selton Mello"

O primeiro lugar ficou com Ramon Carneiro, um tiktoker (@operfildoramon) formado em produção audiovisual que passou a semana fazendo campanha nas por um “Selton Caramelo” ou um “Selton Melanina”.

Ele recebeu como prêmio um liquidificador novo, uma referência ao filme "Reflexões de um liquidificador", estrelado por Mello. Em seu discurso, o vencedor ecoou os valores do evento:

"Por que o Selton Mello não pode ser negro? Por que o Selton Mello não pode ser gay? Quero dar um spoiler: vou concorrer como a próxima Viúva Negra negra do cinema" adiantou Ramon, que veio de Nova Iguaçu para participar do evento.

Aos gritos de "representatividade!", as quase 300 pessoas que lotaram o saguão do Estação Net Rio aprovaram a escolha.

Cada candidato quis representar uma porção do astro, de "Selton Mello romântico" a "Selton Mello nordestina". Vice-campeão, o ator Miguel Racco se definiu como o "Selton Mello botafoguense".

"Selton Mello é coração, Selton Mello é amizade, Selton Mello é o cinema nacional" disse Racco.

Nem os próprios candidatos se julgavam fisicamente parecidos com o ator, que interpreta o ex-deputado Rubens Paiva no filme "Ainda estou aqui".

"Quando eu era criança me comparavam com outro ator, o Wagner Moura" disse Kenzo Brites, de 19 anos.

"Não me acho parecido com o Selton, mas vi o pôster e resolvi concorrer porque não tinha nada melhor pra fazer no domingo"

No fim, ninguém questionou o resultado da eleição, descrita pela organização como "limpa, transparente e auditavel, dentro das quatro linhas".

Porém, houve frustração entre as fãs de Selton que vieram a procura de um "marido".

"Não consegui realizar o sonho do "sósia do Selton Mello próprio"" conta uma estudante de 25 anos, que preferiu não se identificar.

Ela não se mostrou muito interessada nas sósias espirituais de Selton Mello.

"Eu gosto do Selton porque ele é um gato" disse ela.

"É bom ator, sim. Também valorizo o cinema nacional. Mas o importante é ele ser gato"

O concurso de sósias de Selton Mello segue uma mania global. Em outubro, centenas de espectadores compareceram ao Washington Square Park, nos EUA , para assistir uma competição de sósias do Timothée Chalamet.

O próprio ator compareceu ao evento, ao contrário de Mello, que se limitou a enviar uma mensagem de apoio à organização.

"Apenas meia dúzia de sósias de Timothée Chalamet compareceram no evento, enquanto aqui tivemos quinze selton mellos" disse Gabriel Carvalho.

"Nosso evento teve muito mais relevância cultural do que esses do exterior. Estamos tomando de assalto a cultura dos sósias"

Após o sucesso do evento, um novo concurso já foi marcado. Desta vez, com outra estrela de "Ainda estou aqui": a atriz Fernanda Torres.

