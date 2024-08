Tom Cruise paga faculdade da filha Suri, com mensalidade de R$ 30 mil

A- A+

Suri Noelle, filha de Katie Holmes e Tom Cruise, chegou à maioridade em abril e, portanto, não recebe mais a pensão anual do pai. Agora, ele é responsável por pagar todas as mensalidades da educação de Suri, caloura na Universidade Carnegie Mellon. O custo anual da faculdade chega a US$ 65 mil, ou seja, quase R$ 30 mil por mês.

A informação foi confirmada pelo jornal inglês Daily Mail. O acordo de divórcio de Katie e Tom, firmado em 2012, previa que o ator pagaria pensão para a filha até os 18 anos dela. O valor chegava a US$ 400 mil, algo em torno de R$ 2,2 milhões.



Agora, ele deve pagar apenas as mensalidades da faculdade da jovem. Suri começa as aulas em breve, e contou com a ajuda da mãe para se mudar para um dormitório simples no campus que fica na Pensilvânia, nos EUA.

Mais conhecida como Suri Cruise, a jovem agora assina como Suri Noelle em homenagem à mãe. Noelle é o nome do meio de Katie Holmes, e a estudante de artes dramáticas usou este nome numa montagem musical de "A família Addams", ao interpretar Mortícia.



"Suri" é um nome de origem persa que significa "princesa" ou "vermelho", enquanto em hebreu também denota "princesa". Katie Holmes e Tom Cruise optaram por esse nome singular para sua filha no intuito buscarem imprimir exclusividade e distinção.

Na época do divórcio, especulou-se que uma das principais razões do término do casamento foi a Cientologia, a religião do ator. Katie estaria determinada a criar a filha longe dessa influência. Nos termos da separação, no entanto, ficou estabelecido que ele teria ampla visitação à menina, mas, segundo a imprensa americana, Tom e Suri têm pouca relação. Em 2016, a revista In Touch publicou que eles ficaram dois anos e meio sem se ver.

Distanciamento

A falta de contato entre Tom Cruise e sua filha, Suri Cruise é marcada pelo distanciamento de mais de uma década. O ator não a vê regularmente, em parte devido à restrições questões da Cientologia, religião da qual Cruise faz parte e Katiel Holmes hoje renega. A falta de contato entre pai e filha sempre foi tema de especulação e debate público, contrastando com a relação mais próxima que Cruise mantém com os irmãos mais velhos de Suri.

