Tom Zé é internado em São Paulo após acidente doméstico

Tom Zé foi internado nesta segunda-feira (23) no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, em São Paulo.

O cantor, compositor e músico de 87 anos recebeu atendimento após um acidente doméstico, na semana passada. A mulher de Tom Zé, Neusa Martins, confirmou à TV Globo que ele está internado desde então.

Uma postagem no perfil oficial do músico nas redes sociais informou de forma bem-humorada o acidente:

"Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!".