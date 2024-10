Tom Zé tem alta hospitalar, mas relata que não está curado

A- A+

Tom Zé anunciou que teve alta da internação hospitalar na noite da quarta-feira, 2. Em suas redes sociais, ele explicou, entretanto, que ainda precisará de tratamentos, que serão administrados em sua residência. O cantor de 87 anos foi internado no dia 23 de setembro, após sofrer uma queda.

"Alta: de forma que alta não quer dizer cura", começou a postagem no Instagram do cantor. "Serão 2 meses de cuidados para os quais os médicos acharam melhor o ambiente de casa, com procedimentos de fortes resguardos".

Internado na Beneficência Portuguesa de São Paulo, ele agradeceu à equipe pelos cuidados e pelo zelo com sua saúde: "Gratidão profunda deste que está convalescendo, não pode receber visitas e sente muita saudade de cada pessoa que faz parte de sua vida!".



Em agosto, o dono de sucessos como Xiquexique e Menina Amanhã de Manhã, passou por outra hospitalização.

Veja também

MORRE CID MOREIRA Médico revela que Cid Moreira ficou 29 dias internado: 'Teve dignidade no tratamento final'