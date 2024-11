Trilogia de Star Wars terá produção de Simon Kinberg, responsável por filmes da franquia X-Men

A- A+

Responsável por longas da franquia X-Men, como "X-Men: O confronto final" (2006), "X-Men: primeira classe" (2011), "X-Men: dias de um futuro esquecido" (2014), "X-Men: Apocalypse" (2016), "X-Men: Fênix Negra" (2019) e "Logan" (2017), Simon Kinberg fechou um acordo com a Lucasfilm para produzir e escrever uma nova trilogia de Star Wars.

Segundo o Deadline, Kinberg iria desenvolver os três filmes com a chefe do estúdio Kathleen Kennedy, que corresponderia aos episódios 10, 11 e 12 da Saga Skywalker, com eventos posteriores ao do último filme da mais recente trilogia, encerrada com "Star Wars: A ascensão Skywalker", estrelado por Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver e Oscar Isaac.

Fontes da Lucasfilm, contudo, contestaram essa informação, dizendo que os filmes de Kinberg "iniciarão uma nova saga, ao lado de projetos de Star Wars com James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover", negando que a nova trilogia dê sequência à trama central iniciada por George Lucas em "Uma nova esperança", de 1977.

Ainda não há detalhes da histróia ou previsão de lançamento para os filmes. Atualmente, a Disney tem previstos os lançamentos de "The Mandalorian & Grogu", de Jon Favreau, a partir da série da Disney+ sobre o caçador de recompensas interpretado por Pedro Pascal, para 22 de maio de 2026, além de outros dois longas relacionados aos universo Star Wars ainda sem título, programados para 18 de dezembro de 2026 e 17 de dezembro de 2027.

Kinberg já trabalhou com a Lucasfilm no desenvolvimento da série de animação "Star Wars: Rebels", junto a Dave Filoni e Carrie Beck, e foi consultor do diretor JJ Abrams em "Star Wars: O despertar da força" (2015). Além dos longas dos heróis mutantes da Marvel, Kinberg está por trás de longas como "Sr. e Sra. Smith" (2005), "Sherlock Holmes" (2009) e "Deadpool" (2016) e "Deadpool 2" (2018).

Veja também

Rec'n'Play Espetáculo infantil "Manguebitinho" estreia neste sábado (9), no Rec'n'Play, no Bairro do Recife