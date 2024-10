TV Globo e Globoplay anunciam programação 2025; BBB terá nova configuração de participantes

A- A+

A TV Globo realizou, na noite dessa quarta-feira (16), o Upfront, evento realizado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no qual apresentou suas apostas para a programação 2025 a 800 convidados. O próximo ano marca o centenário de fundação do grupo de comunicação, com a criação do jornal O Globo por Irineu Marinho em 1935, e as seis décadas da emissora fundada por Roberto Marinho em 1965.

Futebol e fim de semana

Na programação, o futebol segue firme na grade da Globo e do Sportv, mas haverá uma “pré-hora” maior nos dois canais, com exposição por mais tempo das marcas. Está previsto também aumento da programação ao vivo no fim de semana, com um novo jornal aos sábados pela manhã, além de um programa aos domingos, o Viver Sertanejo, comandado pelo cantor Daniel e exibido logo depois do Globo Rural.

BBB 25

Ana Clara e Tadeu Schmidt participaram do Upfront e antecipam as novidades dos realities da Globo. Em janeiro, o ‘Big Brother Brasil’ chega com uma configuração inédita de participantes. E o 'Estrela da Casa terá uma segunda temporada.

Ana Maria Braga vai comandar um novo reality show da Globo, uma competição gastronômica que vai testar as habilidades - e o controle emocional - dos competidores, que precisarão mostrar que estão prontos para se tornarem grandes chefs.

Gastronomia

Para os fãs de gastronomia, o cantor Diogo Nogueira comandará o programa Diogo na Cozinha no GNT e no Globoplay e haverá um novo reality multiplataforma na TV Globo e no Globoplay.

The Masked Singer

A apresentadora Eliana estará à frente do novo programa Casa de Verão e de um Masked Singer especial, que trará fantasias de personagens icônicos de novelas, como Nazaré Tedesco (“Senhora do Destino”), Sol (“Vai na Fé”), Foguinho (“Cobras e Lagartos”), Odete Roitman (“Vale Tudo”), Carminha (“Avenida Brasil”), Tieta e Ruth e Raquel (“Mulheres de Areia”).

O júri será composto pelo ator Tony Ramos e o cantor Belo, além da comediante Tatá Werneck, que ocupou o posto na segunda temporada, e Sabrina Sato, jurada desde a terceira temporada. Kenya Sade segue como apresentadora de bastidores, liderando a investigação para descobrir quem são as personalidades mascaradas a partir da interação com a plateia e fantasiados fora do palco.

- Vou ser um jurado em um contexto absolutamente agradável, que é homenagear a dramaturgia nos 60 anos da TV Globo. Eu sou um veterano nesse negócio chamado novela e fiquei muito feliz pelo convite, algo totalmente novo para mim - contou Tony, durante o evento.

Novelas

Está prevista uma nova história de Rosane Svartman, autora de “Vai na Fé”, e a continuação de “Eta Mundo Bom”, novela de Walcyr Carrasco. Nova história de Glória Perez também estará na programação, além do remake de "Vale Tudo", que está sendo preparado pela autora Manuela Dias.

Por fim, o carnaval ganhará mais destaque com festas de rua e cinco dias de transmissão de desfiles.

Globoplay

No streaming, um plano, mais barato, promete aumentar o acesso ao Globoplay, a partir de 4 de novembro. O movimento vai ampliar as oportunidades para as marcas que querem se engajar em séries originais, filmes, documentários e nas programações ao vivo dos canais.

Entre os lançamentos previstos no Globoplay estão a minissérie “Raul Seixas: Eu Sou”, que retrata a vida do cantor e compositor, que será interpretado por Ravel Andrade. A série "Dias perfeitos" é uma adaptação do livro de mesmo nome do escritor Raphael Montes. Na trama, o estudante de medicina Téo (Jaffar Balbiarra) decide sequestrar a aspirante a roteirista Clarice (Julia Dalavia) por acreditar que ela, com o tempo, vai amá-lo.

"Pablo e Luisão" é uma série de humor criada por Paulo Vieira, baseada em acontecimentos reais da infância e da adolescência do humorista. Luisão é o pai de Paulo, Pablo, o seu melhor amigo.

A série de suspense e fantasia "Vermelho sangue" mostra o encontro entre uma lobimoça-guará (Leticia Vieira) e a humana Flora (Alanis Guillen) sob os olhares de dois vampiros.

Outras novidades de dramaturgia que estão confirmadas para o próximo ano no Globoplay são os Originais ‘Guerreiros do Sol’ e ‘Reencarne’, as terceiras temporadas de ‘Os Outros’ e ‘Rensga Hits!’ e o filme ‘Vitória’.

Também no Globoplay, o reality show "Minha mãe com seu pai" será apresentado por Sabrina Sato. Nele, pais e mães solteiros buscam um novo amor em meio às dinâmicas típicas dos realities. Ana Clara comandará a quarta temporada de "Túnel do Amor".

Tambpem estão na programação “Guerreiros do Sol”, “Reencarne”, os filmes originais “Ainda Estou Aqui” e “Vitória”, as terceiras temporadas de “Os Outros” e “Rensga Hits!”.

