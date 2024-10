A- A+

O SBT deve voltar com o matinal "Vem pra Cá" no começo de 2025, segundo informou o colunista Flávio Ricco.

De acordo com Ricco, a alta cúpula da emissora decidiu e confirmou o retorno do programa, exibido originalmente entre março de 2021 e janeiro de 2022 e apresentado por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano.

Até o momento, não há informações sobre o formato, a apresentação e o horário do "Vem pra Cá" — cujo título remete a um dos bordões mais famosos de Silvio Santos (1930-2024).

A informação sobre o retorno do "Vem pra Cá" surge após a saída de Regina Volpato do "Chega Mais", programa que estreou em março deste ano e ocupa as manhãs do SBT.

Regina divide a apresentação com Michelle Barros e Paulo Mathias.

Não está certo também que o "Chega Mais", que sofre com os baixos números de audiência, seria encerrado com a chegada do "Vem pra Cá".

Atualmente, o "Chega Mais" tem duas partes: a primeira é exibida entre 9h30 e 11h30 e a segunda, o "Chega Mais Notícias", vai ao ar entre 11h30 e 13h30.

