A- A+

ESTADOS UNIDOS Uma assinatura do Disney+ pode impedir um viúvo de processar a Disney na justiça? Entenda Empresa alega que termos do canal de assinatura impedem que caso da morte da esposa de Jeffrey Piccolo em um restaurante da Disney World seja levado a júri

Meses depois de um homem processar o Walt Disney Parks and Resorts pela morte de sua esposa por uma reação alérgica grave em um restaurante da Disney World, a empresa respondeu com um argumento que impediria que o caso fosse levado a um júri.



A questão deveria ser resolvida por um árbitro externo, disse a Disney em um processo judicial, porque o homem concordou em resolver quaisquer disputas fora do tribunal quando se inscreveu para um teste gratuito do serviço de streaming, Disney+.

O homem, Jeffrey Piccolo, entrou com o processo este ano. Kanokporn Tangsuan, seu marido e a mãe dela estavam visitando o resort em 5 de outubro quando pararam para jantar no Raglan Road, em Orlando, na Flórida, onde Tangsuan disse ao garçom que era severamente alérgica a laticínios e nozes.



Eles pediram anéis de cebola e pratos que o garçom garantiu que não continham alérgenos. Quando os itens chegaram, eles não tinham bandeiras marcando como livres de alérgenos. No entanto, o garçom garantiu que os pratos eram seguros para comer.





Tangsuan, que morava em Carle Place, Nova York, era um especialista em medicina de família. Ela e o marido escolheram o restaurante, segundo a queixa, porque a Disney havia anunciado seu foco em acomodar pessoas com alergias em seu resort. Aproximadamente 45 minutos após comer, Tangsuan desmaiou enquanto lutava para respirar. Ela usou uma EpiPen (um dispositivo de injeção que administra adrenalina no caso de reação alérgica grave) e foi levada para um hospital, onde foi declarada morta.

O marido dela está pedindo indenização de mais de US$ 50 mil, o mínimo necessário para entrar com um processo no tribunal de circuito da Flórida, mas seus advogados esperam que os danos reais sejam muito maiores se o caso for decidido por um júri.

O argumento da Disney

Em uma moção para exigir que o assunto seja resolvido por um árbitro, que emitiria uma decisão, os advogados do Walt Disney Parks and Resorts enfatizaram que o Raglan Road é "um restaurante de propriedade independente" e disseram que seu relacionamento com a Disney é de "locador e inquilino". Em qualquer caso, os advogados disseram que, quando Piccolo se inscreveu para uma conta Disney+ em 2019, usando seu PlayStation, e quando comprou ingressos para o Epcot no site da Disney em 2023, ele "concordou em arbitrar 'todas as disputas'" contra a empresa.

"Mais litígios só gerariam despesas desnecessárias e desperdiçariam recursos judiciais", argumentaram os advogados em seu processo.

Em sua resposta, protocolada este mês, os advogados de Piccolo chamaram o argumento da Disney de "totalmente falho", argumentando que Piccolo nunca havia assinado um acordo com o Walt Disney Parks. Mesmo que tivesse, os advogados argumentaram que o acordo não se estenderia a Tangsuan. “Francamente, qualquer sugestão desse tipo beira o absurdo”, escreveram os advogados de Piccolo.

Piccolo concordou com os termos e condições no site do Walt Disney World quando usou o aplicativo My Disney para comprar ingressos para o resort Epcot em setembro de 2023. Seus advogados disseram que esses termos e condições não incluíam uma cláusula que obrigasse a arbitragem de disputas. A alegação da Disney "é tão absurdamente irracional e injusta que choca a consciência judicial", escreveram os advogados de Piccolo.

O que é "arbitragem judicial"

Ross Intelisano, um advogado que costuma representar as partes em arbitragens, chamou a alegação da Disney de "um grande exagero". Ele disse que os termos e condições do Disney+ se aplicam apenas ao serviço de streaming e são limitados a questões relacionadas à televisão.

Os réus tendem a favorecer a arbitragem, disse Intelisano, por ser privada e evitar um júri. Os painéis de arbitragem normalmente não concedem grandes somas de indenizações — algo que os advogados de Piccolo esperam que um júri conceda. Intelisano disse que um júri provavelmente seria mobilizado pelo que ele chamou de "uma história terrível".

“Normalmente, em um caso como esse, de homicídio culposo, o autor do processo sempre quer estar diante de um júri”, disse ele. “Portanto, não é surpreendente que a Disney faça o que puder para tentar sair do tribunal.”

Em uma declaração na quarta-feira, um porta-voz da Disney reiterou que Raglan Road não era de propriedade nem operado pelo resort. “Estamos profundamente tristes com a perda da família e entendemos sua dor”, diz o comunicado. “Estamos apenas nos defendendo contra a tentativa do advogado do autor de nos incluir em seu processo contra o restaurante.”

Ambos os lados apresentarão seus casos em uma audiência em 2 de outubro, disseram os advogados de Piccolo.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Matthew Perry: polícia prende médico e traficantes de cetamina por overdose que matou ator, diz site