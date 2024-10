Ex-segurança diz que Usher foi abusado sexualmente por Diddy

A- A+

Usher pode ter sido uma das vítimas de Sean Combs, preso desde 16 de setembro por acusações de tráfico sexual. Segundo o ex-segurança de Diddy, Gene Deal, o rapper teria abusado sexualmente do cantor quando ele ainda era adolescente.

A declaração foi dada pelo ex-funcionário durante uma entrevista ao podcast The Art of Dialogue. Gene Deal afirmou ainda que ouviu de executivos da música que Usher chegou a ser hospitalizado após o suposto estupro.

“Ouvi isso de alguns executivos da música. Não vou dizer o nome deles. Talvez eles falem por si mesmos. Puff [Diddy] mandou aquela criança [Usher] para o hospital. Cara, o mano estava sangrando pelo traseiro”, relatou.



Descoberto pelo empresário L.A. Reid no início dos anos 1990, quando tinha 13 anos de idade, Usher chegou a morar na mansão de Diddy, em Nova York. Com autorização da mãe, o cantor passou por um treinamento musical com o rapper.

Em 2016, ao programa “The Howard Stern Show”, Usher descreveu a experiência de viver na casa de Diddy. “Não sei se eu poderia me permitir e entender o que eu estava vendo. Era bem selvagem. Estavam acontecendo coisas muito curiosas, e eu não necessariamente entendia”, relatou.



