Vaidoso, Ney Latorraca dizia que suas primeiras palavras na vida foram: "É capa?"

A- A+

O ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira, aos 80 anos, no Rio, era conhecido pela irrevência e nunca escondeu a vaidade.

Em entrevista ao Globo quando completou 78 anos, ele contou que diferentemente da maior parte dos bebês, que falam “mamãe”, suas primeiras palavras foram: “É capa?”

"Sou filho único de vedete com crooner, sou uma pessoa regateira, vaidosa"

Numa sessão de fotos para a reportagem, ele recorreu a um truque: posou com a mão no pescoço, para esconder a papada. E contou que nunca pensou em fazer plástica.

Na época, Ney Latorraca disse que incômodo da velhice era a dor nas costas. Mas que lutava com as armas que tem, no caso, as pernas.

Ele adorava caminhar na Lagoa, no Rio, onde chegou a desenvolver “relação” com as capivaras e era chamado pelos nomes de personagens que marcaram sua carreira.

A escolha denuncia a idade das pessoas, disse. Confusões também aconteciam, e ele lembrava das histórias com humor:

"Um dia, o cara elogiou meu trabalho e falou: “Tchau, Francisco Cuoco.” Envelheci cem anos na hora"



O ator e diretor estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, devido ao agravamento de um câncer de próstata e morreu de uma sepse pulmonar.



Veja também

Música Completa 50 anos o acordo que pôs fim aos Beatles em meio a "muitas tensões"