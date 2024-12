Entrevista de Ney Latorraca, Miguel Falabella e José Wilker juntos no Jô Soares viraliza: assista

A- A+

Na manhã desta quinta-feira, por causa da morte de Ney Latorraca, aos 80 anos, um trecho de uma entrevista dele, Miguel Falabella e José Wilker juntos no "Programa do Jô", da TV Globo, viralizou no X.

O trio foi recebido por Jô Soares por causa da peça "Capitanias hereditárias", de 2003, dirigida por Falabella e estrelada pela dupla. O elenco tinha ainda Edi Botelho ( marido de Ney), Natália do Valle e Bia Nunes.

"Uma das melhores entrevistas do Jô foi quando ele levou Ney Latorraca, Zé Wilker e Miguel Falabella juntos. Hoje Ney nos deixou, mais um da geração de ouro que se vai, descanse em paz gênio amado", escreveu uma usuário do X.



Sobre a morte do amigo, Miguel Falabella escreveu:

"Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente. Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Um grande. Obrigado por tanto e por tudo. Vou te amar sempre. Marília e Wilker devem estar te recepcionando com todas as honras merecidas, porque você sempre foi capa. Um dia, prometo, vou contar nossas aventuras por esse mundo de Deus. Por enquanto, siga na direção da luz com tranquilidade. Eu vou cuidar da sua memória. Aliás, toda uma geração hoje te reverencia e promete manter acesa a chama da sua história. Um beijo, amado meu!"

No YouTube, há um trecho mais completo do papo do trio com o apresentador.



Veja também

Música Completa 50 anos o acordo que pôs fim aos Beatles em meio a "muitas tensões"