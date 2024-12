A- A+

Famosos Veroca de "Ainda estou aqui", Valentina Herszage quer ir em concurso de sósias de Fernanda Torres Atriz chega aos cinemas com 'As polacas' nesta quinta-feira (12)

Após o sucesso com o concurso de sósias de Selton Mello no início do mês, agora será a vez de Fernanda Torres ter uma disputa para escolher qual sua "gêmea".

Na verdade, serão dois concursos realizados no Rio nos próximos dias que prometem eleger a sósia de Fernandinha, um no Espaço Cultural Cozinha da Lapa, no sábado (14), e outro no Estação Net Rio, no domingo (15).

Assim como aconteceu com Selton, Fernanda não poderá comparecer em nenhuma das disputas, uma vez que está na Europa trabalhando na divulgação de "Ainda estou aqui".

A atriz, no entanto, pode ser representada por uma pessoa da "família".

Valentina Herszage, que interpreta Veroca Paiva em "Ainda estou aqui", se animou com a notícia do concurso.

"Quero ir. Vou ganhar", se diverte a atriz em conversa com O Globo.

Carioca de 26 anos, Valentina foi filha em "Ainda estou aqui" e também trabalhou em "O fim", série adaptada de livro de Fernanda Torres.

Ela chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (12) com o drama "As polacas", de João Jardim.

