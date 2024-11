A- A+

televisão "Mania de você": Chay Suede conquista público com as frases de Mavi; veja exemplos Vilão da novela de João Emanuel Carneiro tem caído nas graças das redes sociais

Mavi, personagem de Chay Suede em "Mania de você", já é o malvado favorito da vez na internet. A entonação dada pelo ator ao vilão da novela de João Emanuel Carneiro tem caído nas graças das redes sociais.

“Que isso? Está pisando fofo, princesa?” e “Não fica chegando perto com esse bocaozão não que eu dou um beijo em você, hein? Porque agora eu estou solteiro”, por exemplo, saíram da boca do ator em uma cena de menos de 30 segundos durante uma conversa de Mavi com Luma.

“Tem como odiar o Mavi? Impossível”, brincou um internauta em uma publicação do Gshow com uma cena de Mavi.

Confira abaixo algumas frases marcantes do vilão em "Mania de você":

“Que isso? Está pisando fofo, princesa?”;

“Não fica chegando perto com esse bocãozão não que eu dou um beijo em você, ein? Porque agora eu estou solteiro”;

"Para de mexer em mim. Tá invadindo meu corpo";

"Ódio é bom, porque é muito melhor que a indiferença — o ódio é quase amor".

