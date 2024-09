''Velhos bandidos'': filme reunirá Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Ary Fontoura; veja fotos

A- A+

Com estreia prevista para 2025, o filme "Velhos Bandidos" reúne grande elenco. Escalados para a produção, os atores Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Ary Fontoura fizeram a primeira leitura do roteiro escrito por Cláudio Torres, Fabio Mendes e Renan Flumian.

A trama acompanha um casal de aposentados (Montenegro e Fontoura) que planejam um assalto à banco. Só que para o roubo ser perfeito eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

As filmagens do longa, produzido pela Conspiração Filmes e com direção de Claudio Torres, acontecem no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 30.

Veja também

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem de espetáculo com Arlete Salles a baladinha de forró