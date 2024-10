A- A+

LUTO Cid Moreira: Corpo do jornalista é velado no Rio de Janeiro Salão será aberto ao público a partir de 10h

O apresentador Cid Moreira, que morreu na quinta-feira (3), aos 97 anos em Petrópolis, já está sendo velado, numa cerimônia restrita a familiares e amigos, no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. A partir das 10h, o salão onde se encontra o corpo do comunicador será aberto ao público.

O primeiro a chegar foi o empresário dele, Jonas Suassuna. O ex-assessor Mauricio Aires foi o segundo a chegar. Por volta de 9h30, a mulher, Fátima Sampaio Moreira, chegou ao local. A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes foi a primeira celebridade a chegar.

Na tarde de ontem, Cid foi velado em Petrópolis, cidade onde mantinha uma casa e onde morreu no hospital Santa Teresa, por causa de falência múltipla dos órgãos. Depois da cerimônia de despedida no Rio, Cid segue para ser enterrado em Taubaté, no interior de São Paulo, onde nasceu. Era desejo dele ter um túmulo ao lado da primeira mulher, Nelcy, da filha, Jaciara, e do neto, Alexandre.

